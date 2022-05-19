Paris 2024 Olimpiyatları için güç birliği

Türkiye İş Bankası, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi destekçisi oldu.

Banka ve Komite’nin gerçekleştirdiği iş birliğiyle gençlere 2024 Paris Olimpiyatları’na hazırlanmada daha fazla imkan sağlanmasının yanı sıra çocuklara spor alışkanlığı kazandırılması, onların küçük yaşlarda olimpik değerlerle buluşturulması, daha fazla gencimizin olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesi ve başarılarımızın artırılması hedefleniyor.



İKLİM POZİTİF İLK OLİMPİYAT



2024 Oyunları, şimdiye kadar gerçekleştirilen olimpiyatlardan farklı olarak küresel iklim krizi ve cinsiyet eşitliğinde ilkler bakımından tarihe geçecek. Paris 2024 Organizasyon Komitesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi, oyunların, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve karbon ayak izinin azaltılmasıyla ilgili 2030 ve 2053 hedefleriyle uyumlu olmasına büyük önem veriyor. Ormanlar ve okyanusların korunmasına yönelik projelerin desteklenmesinin planlandığı Paris 2024 Olimpiyatları, hedeflere ulaşılması halinde modern tarihin iklim pozitif ilk olimpiyatı olacak. Ayrıca kadın ve erkek sporcuların eşit katılımla yarışacak olmasıyla toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da olimpiyat tarihinde ilk olma özelliği taşıyacak.



İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, “İnanıyorum ki Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile beraber yürüyeceğimiz bu yolculukta hepimizi gururlandıracak, sevindirecek başarılara birlikte imza atacağız. Bu başarılar, sadece skorla veya madalyayla ölçülmeyecek. Çünkü biz gençlerimizin yeniden hayal kurabilmesi, gençlerimize örnek olacak yeni rol modeller yetişmesi için bu anlamlı yola çıkıyoruz. Bu güç birliği sayesinde önümüzde olimpiyat rüzgarının eseceği 3 yıllık güzel bir dönem bizleri bekliyor” dedi.



İLK OLİMPİYAT ŞAMPİYONUMUZ



Kapsayıcılığa, katılımcılığa ve değer yaratmanın sürdürülebilir olmasına çok önem verdiklerini ifade eden Aran, “1936’da Berlin Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak ilk olimpiyat şampiyonumuz olan Yaşar Erkan, 1928 Amsterdam Olimpiyatları ve 1936 Berlin Olimpiyatları’nda çeşitli dereceler elde eden Mehmet Çoban ile 1948’de Londra Olimpiyatları’nda, 1949’da Avrupa’da ve 1951’de dünya şampiyonasında altın madalya kazanan Yaşar Doğu’nun aynı zamanda İş Bankası’nın kıymetli çalışanları olduğunu belirtti.