Türk sporunun acı kaybı: Togay Bayatlı vefat etti

TOGAY BAYATLI KİMDİR?



Bayatlı, 20 Eylül 1938 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitiren Bayatlı, üniversite yıllarında AIESEC (Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği) başkanlığı yaptı ve Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi seçildi.



Bir süre İstanbulspor'da futbol oynayan Bayatlı, Fenerbahçe Kulübünde yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra amatör spor faaliyetlerinin başkanlığını yaptı.



Bayatlı, 1958'de spor yazarlığına başladı ve Türkiye'nin önemli gazetelerinde çalıştı. 1981'de Dünya Spor Yazarları Birliği Yönetim Kurulu'na giren Bayatlı, dört yıl sonra asbaşkanlık görevine getirildi, 1993'te de başkanlığa seçildi. 1976'dan itibaren Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu'nda çalışan Bayatlı, 1986-1992 yılları arasında Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanlığını yaptı.



Avrupa Olimpiyat Komiteleri yönetim kurulu ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi Basın ve Televizyon Komitesi'nde spor yöneticiliği görevlerini üstlenen Bayatlı, 1984 ve 1988'de Olimpiyat Basın Ataşeliği yaptı. Bayatlı ayrıca, FIFA Basın Komisyonu üyeliği ve Akdeniz Oyunları Medya Komisyonu başkanlığı görevlerini de üstlendi.