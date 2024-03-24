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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde son durum

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle sona erdi. Sarı-lacivertliler 2-1 gaip ayrıldığı maçın ardından 2. sıraya yükselirken zirveye yaklaştı. İşte Kadın Futbol Süper Ligi'nde güncel puan durumu ve gelecek haftanın maç programı...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde son durum

Turkcell Kadın Süper Ligi'nde 25. hafta müsabakaları sona erdi.

Tamamlanan haftanın öne çıkan maçında lig ikincisi Fenerbahçe Petrol Ofisi, lider Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk etti. Derbiyi 2-1 kazanan sarı-laciverli ekip, zirveyle puan farkını 2'ye düşürdü. Sarı-kırmızılı takım, mağlubiyete rağmen liderliğini korudu.

Ligin 25. haftasında yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Fatih Vatanspor: 2-0

Hakkarigücü-Beylerbeyi: 2-1

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Beşiktaş United Payment: 0-7

Ataşehir Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2

Bitexen 1207 Antalyaspor-ALG Spor: 0-1

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-2

Trabzonspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 1-2

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi: 2-1

PUAN DURUMU

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde son durum - 1

Ligde 26. hafta, 30 Mart Cumartesi günü oynanacak.

Beşiktaş United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi derbisinin de yapılacağı haftanın müsabaka programı şöyle:

12.00 Trabzonspor-Ataşehir Belediyespor (Trabzonspor Kadir Özcan)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

12.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Hakkarigücü (Florya Metin Oktay)

12.00 Fatih Vatanspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Fatih Mimar Sinan)

13.00 Beşiktaş United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi (İBB GOB Halit Kıvanç)

14.00 Beylerbeyi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Beylerbeyi 75. Yıl)

14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Bitexen 1207 Antalyaspor (Vefa)

15.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-ALG Spor (Batur)

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