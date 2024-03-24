Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde son durum

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta müsabakaları sona erdi.



Tamamlanan haftanın öne çıkan maçında lig ikincisi Fenerbahçe Petrol Ofisi, lider Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk etti. Derbiyi 2-1 kazanan sarı-laciverli ekip, zirveyle puan farkını 2'ye düşürdü. Sarı-kırmızılı takım, mağlubiyete rağmen liderliğini korudu.



Ligin 25. haftasında yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:



Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Fatih Vatanspor: 2-0



Hakkarigücü-Beylerbeyi: 2-1



Bitexen Adana İdmanyurduspor-Beşiktaş United Payment: 0-7



Ataşehir Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2



Bitexen 1207 Antalyaspor-ALG Spor: 0-1



Karadeniz Ereğli Belediyespor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-2



Trabzonspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 1-2



Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi: 2-1



PUAN DURUMU