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Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 8'inci gününde madalya sıralamasında liderliğini korudu

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 8'inci gününde Türkiye, 84 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.07.2022 - 09:46

Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 8'inci gününde madalya sıralamasında liderliğini korudu

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'in Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen Oyunları'nın 8'inci günü tamamlandı.

Organizasyonda dün 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz toplam 12 madalya kazanan Türkiye, 8'inci günün sonunda, 37 altın, 21 gümüş, 26 bronz toplam 84 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini sürdürdü.

Sıralamada İtalya 2'nci, ev sahibi 3'üncü sırada bulunuyor.

GÜN GÜN MADALYA SAYISI

Türkiye'nin organizasyon kapsamında günlere göre kazandığı madalya sayıları şöyle:

İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.

Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.

Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.

Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.

Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz.

Sekizinci gün: 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz.

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