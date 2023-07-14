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Türkiye-Amerika voleybol yarı final maçı ne zaman? Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'nde rakibi ABD

Voleybolda milli heyecan hız kesmeden devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar yarı finalde ABD ile karşılaşacak. Şimdi tüm gözler bu kritik müsabakada olacak. Peki, Türkiye-Amerika voleybol yarı final maçı ne zaman?

Türkiye-Amerika voleybol yarı final maçı ne zaman? Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'nde rakibi ABD

A Milli Kadın Takımı, Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin yarı final maçı şimdi voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte, Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'nde yarı final maç tarihi...

TÜRKİYE-AMERİKA VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, yarı finalde 16 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.

Heyecan dolu müsabakanın TRT Spor ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

ÇEYREK FİNAL MAÇINDAN NOTLAR

Türkiye: 3- İtalya: 0

Salon: College Park Center

Hakemler Noemi Rene Karina (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)

TÜRKİYE: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)

İTALYA: Nwakalor, Villani, Mazzaro, Bosio, Sylla, Danesi (Fersino, Degradi, Squarcini, Omoruyi, Gennari, Maual)

Setler: 25-20, 25-15, 25-18

Süre: 65 dakika (22, 21, 22)

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