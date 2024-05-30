Türkiye-Azerbaycan kadın milli futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Azerbaycan'ı ağırlayacak. Millilerin Erzincan'da Azerbaycan ile oynayacağı maçı futbolseverler ücretsiz izleyebilecek. İşte, Türkiye-Azerbaycan kadın milli futbol maçı hakkında bilgiler...



Türkiye-Azerbaycan kadın milli futbol maçı, 31 Mayıs Cuma günü yapılacak.



Erzincan'daki 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.



Grupta üçüncü maçlar öncesi İsviçre 6 puanla lider, Türkiye 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Macaristan ve Azerbaycan ise 1'er puana sahip.