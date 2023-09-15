Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya 1 numarası ve Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri ikinci maçında komşumuz Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler de bu maça dair bilgileri öğrenmek istiyor. İşte, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçına dair bilgiler...



MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?



Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı 17 Eylül'de yapılacak.



TSİ 07.00'deki mücadele TRT Spor ekranlarında olacak.



FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI



Ay-yıldızlı ekibin olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:



16 Eylül:



07.00 Türkiye-Porto Riko



17 Eylül:



07.00 Türkiye-Bulgaristan



19 Eylül:



07.00 Türkiye-Peru



20 Eylül:



07.00 Türkiye-Arjantin



22 Eylül:



10.00 Türkiye-Brezilya



23 Eylül:



13.30 Türkiye-Japonya



24 Eylül:



10.00 Türkiye-Belçika