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Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek. "Filenin Sultanları", 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı grup maçlarında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra; Brezilya, Belçika, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak. Peki, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya 1 numarası ve Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri ikinci maçında komşumuz Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler de bu maça dair bilgileri öğrenmek istiyor. İşte, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçına dair bilgiler...

MİLLİ NE ZAMAN?

Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı 17 Eylül'de yapılacak.

TSİ 07.00'deki mücadele TRT Spor ekranlarında olacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

Ay-yıldızlı ekibin olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:

16 Eylül:

07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül:

07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül:

07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül:

07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül:

10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül:

13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül:

10.00 Türkiye-Belçika

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