Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya 1 numarası ve Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri ikinci maçında komşumuz Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler de bu maça dair bilgileri öğrenmek istiyor. İşte, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçına dair bilgiler...
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı 17 Eylül'de yapılacak.
TSİ 07.00'deki mücadele TRT Spor ekranlarında olacak.
FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYAT ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI
Ay-yıldızlı ekibin olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:
16 Eylül:
07.00 Türkiye-Porto Riko
17 Eylül:
07.00 Türkiye-Bulgaristan
19 Eylül:
07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül:
07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül:
10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül:
13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül:
10.00 Türkiye-Belçika
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