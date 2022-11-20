Türkiye Dünya Kupası'nda var mı? (2022 Katar Dünya Kupası)

2022 Dünya Kupası bu akşam itibariyle başlayacak. Tüm futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği 2022 Dünya Kupası açılış maçı bu akşam Katar ve Ekvador arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak. Peki, Türkiye Dünya Kupası'nda var mı? İşte ayrıntılar.



TÜRKİYE NEDEN DÜNYA KUPASI'NDA VAR MI?



2022 Dünya Kupası maçlarının bu akşam başlayacak olması nedeniyle, Türkiye'nin turnuvaya dahil olup olmadığı merak edildi.



2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Türkiye A Milli Takımımız, grubunu Hollanda'nın ardından 21 puanla 2. sırada tamamlamıştı. Play-off elemeleri oynamaya hak kazanan milliler, deplasmanda Portekiz'e 2-1 mağlup oldu ve 2022 Dünya Kupası'na gitme şansını kaybetti.



Buna göre; Türkiye A Milli Takımı bu sene Dünya Kupası'nda yer almayacak.

HEDEF EURO 2024!



Dramatik bir şekilde Dünya Kupası'na veda eden milli takımımız, Euro 2024 hazırlıklarına başladı.



Uluslar Ligi C Grubu'nun namağlup bitirerek adını bir B Ligi'ne yazdıran millilerimiz, ilk hazırlık maçlarında İskoçya ve Çekya'yı 2-1'lik skorlarla geçerek büyük moral kazandı.



D GRUBU: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya