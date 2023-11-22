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Türkiye, EURO 2024'e lider gidiyor: Milliler hangi torbada yer alacak?

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı daha önce garantileyen A Milli Futbol Takımı, elemelerdeki son maçında Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı. Ay Yıldızlıların turnuvadaki rakipleri, 2 Aralık'ta kura çekiminde belli olacak. Peki EURO 2024 kura çekiminde Milli Takım  hangi torbada, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, EURO 2024'e lider gidiyor: Milliler hangi torbada yer alacak?

Turnuvaya katılmayı bitime 1 maç kala garantileyen Ay Yıldızlılar, elemelerdeki son sınavında da Galler ile 1-1 berabere kalarak, D Grubu'nu lider bitirdi.

Tarihinde ilk kez eleme gruplarını liderlikle tamamlayan 'ın EURO 2024'teki rakipleri 2 Aralık'ta belli olacak.

Ay Yıldızlar, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek kura çekimi için torbalar da belli oldu. 

24 takımlı olacak turnuvadaki 21 takım yerini aldı. 3 takım ise daha sonra play-off ve Uluslar Ligi mücadeleleriyle belli olacak.

MİLLİ TAKIM HANGİ TORBADAN KATILACAK?

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika

2. Torba: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, 3 takım play-offtan gelecek 

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık tarihinde Almanya'nin Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi TRT ekranında naklen ve şifresiz yayınlanması beklenirken kura saati ise henüz daha netleşmedi.

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