Türkiye, EURO 2024'e lider gidiyor: Milliler hangi torbada yer alacak?

Turnuvaya katılmayı bitime 1 maç kala garantileyen Ay Yıldızlılar, elemelerdeki son sınavında da Galler ile 1-1 berabere kalarak, D Grubu'nu lider bitirdi.



Tarihinde ilk kez eleme gruplarını liderlikle tamamlayan Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakipleri 2 Aralık'ta belli olacak.



Ay Yıldızlar, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek kura çekimi için torbalar da belli oldu.

24 takımlı olacak turnuvadaki 21 takım yerini aldı. 3 takım ise daha sonra play-off ve Uluslar Ligi mücadeleleriyle belli olacak.



MİLLİ TAKIM HANGİ TORBADAN KATILACAK?



1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika



2. Torba: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya



3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya



4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, 3 takım play-offtan gelecek

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık tarihinde Almanya'nin Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi TRT ekranında naklen ve şifresiz yayınlanması beklenirken kura saati ise henüz daha netleşmedi.

