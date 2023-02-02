Türkiye-Galler maçının oynanacağı şehir belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile yapacağı karşılaşmanın Samsun'da oynanacağını açıkladı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile yapacağı karşılaşmanın Samsun'da oynanmasını kararlaştırdı.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 19 Haziran Pazartesi günü oynanacak Türkiye - Galler müsabakası, saat 21.45'te başlayacak."