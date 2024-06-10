Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman? İşte EURO 2024 maç tarihleri

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) yolculuğu başladı. Hazırlık maçları yapan milli takım EURO 2024 kapsamında ilk maçını komşu Gürcistan ile yapacak. Türkiye ikinci karşılaşmasına grubun favorisi olan Portekiz karşısında çıkarken grubun son karşılaşmasında ise Çekya ile kozlarını paylaşacak. İşte, Türkiye-Gürcistan maçının ayrıntıları...



TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?



Almanya’da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ilk maçına Gürcistan karşısında çıkacak.



Dortmund'da oynanacak karşılaşma 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da başlayacak.



A MİLLİ TAKIM’IN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU



Ay-yıldızlı temsilcimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu’nda mücadele edecek.



F Grubu’nda Türkiye ile birlikte Portekiz, Gürcistan ve Çekya gibi takımlar bulunuyor.



Grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.



Türkiye, F Grubu’nda ilk maçını 18 Haziran Salı Günü Gürcistan karşısında çıkıyor. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.



Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ikinci mücadelesine grubun favorisi Portekiz karşısında çıkacak. Türkiye - Portekiz mücadelesi 22 Haziran saat 19:00’da oynanacak.



Grup aşamasında son maçında ise Türkiye Çekya ile 26 Haziran saat 22.00’da karşı karşıya gelecek.