Türkiye-Hollanda voleybol milli maçı zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında 23 Mayıs'ta Hollanda ile karşılaşacak. Voleybolseverler de bu maçın kanalı ve saatine odaklandı. İşte, Türkiye-Hollanda voleybol maçı hakkında bilgiler...



Türkiye-Hollanda voleybol milli maçı, 23 Mayıs Perşembe günü yapılacak.



Antalya Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye-Hollanda karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.



Müsabaka, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.



FİLENİN EFELERİ'NİN MAÇ PROGRAMI



"Filenin Efeleri", ligin ilk haftasında 26 Mayıs'a kadar Antalya'da, ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.



Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda 16 takımın yer aldığı puan cetvelinde ilk 8'deki takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.



A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında 25 Mayıs'ta Fransa, 26 Mayıs'ta da ABD ile oynayarak Antalya etabını tamamlayacak.



OLİMPİYATLARA KALMA HEDEFİ



"Filenin Efeleri", organizasyonun Japonya etabında Slovenya, Polonya, İran ve Almanya, Slovenya ayağında ise Bulgaristan, Arjantin, Sırbistan ve İtalya'yla mücadele edecek.



Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarına göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı garantileyen 8 takımın dışında en yüksek FIVB sıralama puanına ulaşan ilk 4 ülke de Fransa'daki organizasyona katılma hakkı elde edecek.