Türkiye-İran voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabındaki üçüncü maçında 8 Haziran'da İran ile karşılaşacak. Sporseverler de maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisini merak ediyor. İşte, Türkiye-İran voleybol maçı hakkında bilgiler...



Türkiye-İran voleybol maçı, 8 Haziran Cumartesi günü yapılacak.



Japonya'nın Fukuoka bölgesinde yer alan Kitakyushu kentindeki General Exhibition Center'da oynanacak mücadele TSİ 06.00'da başlayacak.



Maç TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.



MİLLİ TAKIM OYUNCU KADROSU



Milli takımın Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan



Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz



Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan



Orta oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül



Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu