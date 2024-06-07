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Türkiye-İran voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde İran ile karşılaşacak. İlk defa yer aldığı Milletler Ligi'ndeki ilk 6 maçtan mağlup ayrılan milli takımda hedef, organizasyonun ilk galibiyetini alabilmek. Peki, Türkiye-İran voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-İran voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabındaki üçüncü maçında 8 Haziran'da İran ile karşılaşacak. Sporseverler de maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisini merak ediyor. İşte, Türkiye-İran voleybol maçı hakkında bilgiler...

Türkiye-İran voleybol maçı, 8 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Japonya'nın Fukuoka bölgesinde yer alan Kitakyushu kentindeki General Exhibition Center'da oynanacak mücadele TSİ 06.00'da başlayacak.

TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM OYUNCU KADROSU

Milli takımın Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan

Orta oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül

Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu

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