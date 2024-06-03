NTV.COM.TR’ye geri dön

Türkiye-İrlanda ampute milli takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki mücadelesine devam ediyor. Ampute Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ı 12-1 yendi. Sıradaki rakip ise İrlanda olacak. Peki, Türkiye-İrlanda ampute milli takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-İrlanda ampute milli takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ampute Milli Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın ikinci maçında Azerbaycan'la karşılaştı. Camille Fournier Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 7-1 önde kapatan ay-yıldızlılar, sahadan 12-1 galip ayrıldı. Şimdi gözler İrlanda ile yapılacak maçta olacak. İşte, Türkiye-İrlanda ampute milli takım maçı hakkında bilgiler...

Daha önce yapılan iki turnuvada da şampiyon olan Türkiye, gruptaki 3. maçında, 4 Haziran'da İrlanda'yla karşılaşacak.

Müsabakanın yayıncı kanalı henüz belli değil.

16 takımın mücadele ettiği grup aşamasında ilk 2 sırayı alanlar, çeyrek finale yükselecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...