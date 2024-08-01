NTV.COM.TR’ye geri dön

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek finaller için parkede

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları C Grubu üçüncü maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak. C Grubu'nda oynadığı 2 maçı da kazanan Filenin Sultanları, İtalya'yı da yenerek çeyrek finallere namağlup gitmek istiyor. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek finaller için parkede

2024 Paris Olimpiyatları'nda C Grubu üçüncü maçına çıkacak olan Türkiye, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti galibiyetlerinin ardından ile mücadele edecek. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Paris 2024 Olimpiyatları C Grubu’nda, A Milli Kadın Takımı, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti maçlarının ardından İtalya ile karşılaşacak.

Türkiye-İtalya voleybol maçı 4 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

8 TAKIM ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...