Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek finaller için parkede

2024 Paris Olimpiyatları'nda C Grubu üçüncü maçına çıkacak olan Türkiye, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti galibiyetlerinin ardından İtalya ile mücadele edecek. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Paris 2024 Olimpiyatları C Grubu’nda, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti maçlarının ardından İtalya ile karşılaşacak.



Türkiye-İtalya voleybol maçı 4 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



8 TAKIM ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.



Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.