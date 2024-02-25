Türkiye-İzlanda basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün İzlanda'yı ağırlayacak. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçın ayrıntıları basketbolseverlerce merak ediliyor. İşte, Türkiye-İzlanda basketbol maçı hakkında bilgiler...
TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye-İzlanda mücadelesi 25 Şubat Pazar günü oynanacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TAKIMLARIN İLK MAÇLARI
Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup olmuştu.
İzlanda ise gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 70-65 yendi.
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