Türkiye-İzlanda basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün İzlanda'yı ağırlayacak. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçın ayrıntıları basketbolseverlerce merak ediliyor. İşte, Türkiye-İzlanda basketbol maçı hakkında bilgiler...



TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Türkiye-İzlanda mücadelesi 25 Şubat Pazar günü oynanacak.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.



Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



TAKIMLARIN İLK MAÇLARI



Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup olmuştu.



İzlanda ise gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 70-65 yendi.