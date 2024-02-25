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Türkiye-İzlanda basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı konuk edecek. Sporseverler de bu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. Peki, Türkiye-İzlanda basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-İzlanda basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Takımı, bugün İzlanda'yı ağırlayacak. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçın ayrıntıları basketbolseverlerce merak ediliyor. İşte, Türkiye-İzlanda basketbol maçı hakkında bilgiler...

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye-İzlanda mücadelesi 25 Şubat Pazar günü oynanacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TAKIMLARIN İLK MAÇLARI

Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup olmuştu.

İzlanda ise gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 70-65 yendi.

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