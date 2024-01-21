Türkiye-Japonya voleybol maçı: Filenin Sultanları'nın maçı ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Milletler Ligi'nde oynayacağı maçların programı belli oldu.



Milli takım, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs tarihlerinde Antalya, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD, üçüncü haftasında ise 11-16 Haziran'da Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong'da mücadele edecek.



Üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde oyna hakkı kazanacak.



Son Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:



1. Hafta (Antalya)



15 Mayıs Çarşamba: 20.00 / Japonya-Türkiye



16 Mayıs Perşembe: 20.00 / Hollanda-Türkiye



18 Mayıs Cumartesi: 20.00 / İtalya-Türkiye



19 Mayıs Pazar: 20.00 / Fransa-Türkiye



2. Hafta (ABD)



29 Mayıs Çarşamba: Almanya-Türkiye



31 Mayıs Cuma: Sırbistan-Türkiye



1 Haziran Cumartesi: Güney Kore-Türkiye



2 Haziran Pazar: ABD-Türkiye



3. Hafta (Çin-Hong Kong)



12 Haziran Çarşamba: Türkiye-Tayland



13 Haziran Perşembe: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye



15 Haziran Cumartesi: Çin-Türkiye



16 Haziran Pazar: Türkiye-Brezilya