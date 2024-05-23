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Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin VAR hakemi belli oldu. Dev maçta Hollandalı Dennis Johan Higler görev alacak.

Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi belli oldu

finalinde ile bu akşam saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Bu zorlu mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Burak Pakkan'ın dördüncü hakemlik görevini üstleneceği maçta VAR koltuğunda ise Hollanda'dan Dennis Johan Higler oturacak.

Higler'e, AVAR'da Murat Erdoğan, Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Ceylan eşlik edecek.

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