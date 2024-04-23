Türkiye Kupası | MKE Ankaragücü ve Beşiktaş yenişemedi

"MORUTAN'A GEÇMİŞ OLSUN"

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Topraktepe, sözlerine sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan MKE Ankaragücü futbolcusu Morutan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

"TURU GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUM"

İlk yarıda yeterince agresif olamadıklarını ve sıkıntılar çektiklerini anlatan Topraktepe, "İkinci yarı değişikliklerle oyun kontrolünü elimize aldık. İki aşamalı bir tur için ikinci maçta seyircimizin önünde aldığımız avantajlı skorla turu geçeceğimize inanıyorum." dedi.



Kaleci Mert Günok'un zaman geçirdiği yönündeki bir eleştiri üzerine Topraktepe, "Beşiktaş hiçbir zaman öyle plan yapmaz. Kalecisi, oyuncusu böyle bir şey düşünmez." ifadelerini kullandı.