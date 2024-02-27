Türkiye Kupası rövanş maçları ne zaman? İşte ZTK çeyrek final maçlarında eleme usulü

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu bu akşamki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasıyla başladı. Çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 yenildi. İşte, ZTK çeyrek final maçlarında eleme usulü...



RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?



Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, adını yarı finale yazdıracak.



Dolayısı ile çeyrek final maçlarının rövanş müsabakası olmayacak.



ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI



27 Şubat Salı:



20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)



28 Şubat Çarşamba:



17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)



20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)



29 Şubat Perşembe:



20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük