Türkiye Kupası yarı finalinde düdük çalacak hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.



Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede Ümit Öztürk,

Trabzonspor ile Karagümrük arasında karşılaşmada ise Ali Şansalan düdük çalacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları belirlenmiştir. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final birinci maçları 23 ve 24 Nisan'da, rövanşlar ise 7 ve 8 Mayıs'ta oynanacaktır."

