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Türkiye Kupası'nda final gecesi | Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya: Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Türkiye Kupası'nda final gecesi | Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya: Muhtemel 11'ler

'nda final zamanı geldi çattı.

Türkiye Kupası'nda 10 şampiyonluk yaşayan ile 9 şampiyonluğu bulunan , müzelerine yenisini eklemek için karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta tedavileri süren Ante Rebic, Tayfur Bingöl ve Umut Meraş maç kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Enis Destan ve tedavisi devam eden Hüseyin Türkmen forma giymeyecek.

HAKEM KADROSU

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Dev maçta VAR hakemi olarak Hollandalı Dennis Johan Higler görev alacak. Higler'e, AVAR'da Murat Erdoğan, Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Ceylan eşlik edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş:

Mert
Svensson-Necip-Colley-Masuaku
Al Musrati-Gedson
Rashica-Muci-Semih
Muleka

Trabzonspor: 

Uğurcan
Meunier-Mendy-Denswill-Eren
Berat-Umut
Visca-Bardhi-Trezeguet
Onuachu

Türkiye Kupası'nda final gecesi | Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya: Muhtemel 11'ler - 1

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