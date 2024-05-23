Türkiye Kupası'nda final gecesi | Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya: Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası'nda final zamanı geldi çattı.



Türkiye Kupası'nda 10 şampiyonluk yaşayan Beşiktaş ile 9 şampiyonluğu bulunan Trabzonspor, müzelerine yenisini eklemek için karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Beşiktaş'ta tedavileri süren Ante Rebic, Tayfur Bingöl ve Umut Meraş maç kadrosuna alınmadı.



Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Enis Destan ve tedavisi devam eden Hüseyin Türkmen forma giymeyecek.

HAKEM KADROSU



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.



Dev maçta VAR hakemi olarak Hollandalı Dennis Johan Higler görev alacak. Higler'e, AVAR'da Murat Erdoğan, Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Ceylan eşlik edecek.



MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş:



Mert

Svensson-Necip-Colley-Masuaku

Al Musrati-Gedson

Rashica-Muci-Semih

Muleka



Trabzonspor:



Uğurcan

Meunier-Mendy-Denswill-Eren

Berat-Umut

Visca-Bardhi-Trezeguet

Onuachu

