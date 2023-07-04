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Türkiye Okçuluk Federasyonu duyurdu: Mete Gazoz'un acı günü

Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli okçu Mete Gazoz'un dedesi Osman Gazoz'un hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu duyurdu: Mete Gazoz'un acı günü

Türkiye Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, federasyonun yönetim kurulu üyesi Metin Gazoz'un babası, antrenör Meral Gazoz'un kayınpederi, sporcular Mete Gazoz ve Melisa Gazoz'un dedesi Osman Gazoz'un vefat ettiği belirtildi.

Osman Gazoz'un namazının yarın Sakarya Adapazarı Merkez Orhan Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacağının aktarıldığı açıklamada, "Defin işlemleri Emirdağ Mezarlığı'nda gerçekleşecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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