Türkiye-Porto Riko voleybol milli maçı ne zaman? Filenin Sultanları Olimpiyat hedefinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri, 16-24 Eylül tarihlerinde Japonya, Çin ve Polonya'da düzenlenecek. "Filenin Sultanları", B Grubu'nda mücadele edecek ve grubunu ilk 2 sırada tamamlaması durumunda Fransa'daki olimpiyat oyunlarında yer almayı garantileyecek. Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat yolunda öncelikle Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanacak B Grubu maçlarının ardından oluşacak tabloda ilk 2 içinde yer almaya çalışacak. İşte, Türkiye-Porto Riko voleybol maçı hakkında bilgiler...



FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN?



Filenin Sultanları, olimpiyat yolunda ilk maçını 16 Eylül Cumartesi günü Porto Riko ile oynayacak.



Ay-yıldızlı ekibin karşılaşması, TSİ 07.00'de başlayacak.



TÜM MAÇLARIN PROGRAMI



16 Eylül:



07.00 Türkiye-Porto Riko



17 Eylül:



07.00 Türkiye-Bulgaristan



19 Eylül:



07.00 Türkiye-Peru



20 Eylül:



07.00 Türkiye-Arjantin



22 Eylül:



10.00 Türkiye-Brezilya



23 Eylül:



13.30 Türkiye-Japonya



24 Eylül:



10.00 Türkiye-Belçika



MİLLİ TAKIM OLİMPİYATLARA NASIL KATILIR?



Türkiye, B Grubu'nda dünya sıralamasında 7'nci basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5'incisi Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile de karşılaşacak.



Olimpiyat elemelerinde gruplarında ilk 2 içine giremeyen ülkelerin "olimpiyat umutları" bitmeyecek.



Paris'e vize hakkı elde edemeyen ülkeler, elemelerin ardından gözlerini, 2024 Milletler Ligi mücadelesine çevirecek.



Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasına göre ülkeler, olimpiyat kotası hakkı kazanacak.



Milletler Ligi karşılaşmalarının ardından yapılacak ve olimpiyat elemeleri sonucunda Fransa vizesi alan takımların bulunmayacağı sıralamada "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.



Fransa, ev sahibi kontenjanından olimpiyat oyunlarına direkt katılacak.



OLİMPİYAT ELEME GRUPLARI



Olimpiyat elemeleri, 3 grupta, 3 ayrı ülkede oynanacak.



Elemelerde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşacak.



Gruplar şu şekilde:



A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna



B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru



C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.