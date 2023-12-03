NTV.COM.TR’ye geri dön

Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri kim oldu? Milli maçlar ne zaman oynanacak?

Türkiye'nin EURO 2024 rakiplerinin kimler olduğu, futbolseverler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer almaya başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup kura çekimi dün gerçekleşti. 2. torbadan kuraya katılan A Milli Takım'ın grubu belli oldu. Peki, Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri kim oldu? Milli maçlar ne zaman oynanacak?

Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri kim oldu? Milli maçlar ne zaman oynanacak?

2024 grup kuralarının belli olmasıyla birlikte, Türkiye A 'ın gruptaki rakipleri belli oldu. Şimdi yüz binlerce futbolsever, milli maçların ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye'nin rakipleri kim oldu? Milli maçlar ne zaman oynanacak?

EURO 2024 GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın grubu belli oldu.

Buna göre; EURO 2024 grup maçları 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri kim oldu? Milli maçlar ne zaman oynanacak? - 1

TÜRKİYE'NİN EURO 2024 RAKİPLERİ

İşte Türkiye'nin rakipleri;

A GRUBU: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre

B GRUBU: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya

C GRUBU: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan

D GRUBU: Fransa, Avusturya, Hollanda, A yolu play-off galibi ((Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya)

E GRUBU: Belçika, Romanya, Slovakya, B yolu play-off galibi (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda)

F GRUBU: Portekiz, Türkiye, Çekya, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg)

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;