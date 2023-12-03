2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup kuralarının belli olmasıyla birlikte, Türkiye A Milli Takım'ın gruptaki rakipleri belli oldu. Şimdi yüz binlerce futbolsever, milli maçların ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye'nin EURO 2024 rakipleri kim oldu? Milli maçlar ne zaman oynanacak?



EURO 2024 GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?



Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın grubu belli oldu.



Buna göre; EURO 2024 grup maçları 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

TÜRKİYE'NİN EURO 2024 RAKİPLERİ



İşte Türkiye'nin rakipleri;



A GRUBU: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre



B GRUBU: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya



C GRUBU: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan



D GRUBU: Fransa, Avusturya, Hollanda, A yolu play-off galibi ((Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya)



E GRUBU: Belçika, Romanya, Slovakya, B yolu play-off galibi (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda)



F GRUBU: Portekiz, Türkiye, Çekya, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg)