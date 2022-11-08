Türkiye'nin İskoçya ve Çekya maçlarının bilet fiyatı belli oldu



A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Çarşamba günü Diyarbakır'da İskoçya, 19 Kasım Cumartesi günü de Gaziantep'te Çekya ile yapacağı maçların öncelikli bilet satışı başladı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bir gün sürecek öncelikli bilet satışından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübünün kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabiliyor.



İskoçya ve Çekya maçlarının genel bilet satışı, yarın saat 17.00'de başlayacak. Biletler www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler konusunda sorumluluk kabul edilmeyecek.



Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.



Türkiye-İskoçya ve Türkiye-Çekya maçlarının bilet fiyatları ise kale arkası tribünler için 30, doğu ve batı tribünler için ise 50 lira olarak belirlendi.