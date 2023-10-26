UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe, Ludogorets karşısında: İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Avrupa'da liderliğini sürdürme peşinde.



İsmail Kartal'ın öğrencileri, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek.



İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.



3 EKSİK VAR



Mert Hakan, King ve Serdar Aziz sakatlıkları nedeniyle yok. Emre Mor, Samet, Mert Müldür, Bartuğ ise Uefa listesinde yer almıyor.



Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek.

İLK 11



Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Zajc, Kent, Tadic, Batshuayi



Ludogorets: Sluga, Witry, Sonko-Sundberg, Verdon, Nedyalkov, Piotrowski, Naressi, Gonçalves, Vidal, Tekpetey, Seco

