NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında deplasmanda kazandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın 90 dakikası sarı-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında deplasmanda kazandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşı karşıya geldi.

Maçı Portekiz Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetti. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yaptı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın 90 dakikası sarı-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Goller Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in penaltı golüyle geldi.

FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Joshua King, ağrıları olan Rodrigo Becao ile sakatlığını atlatarak takımla antrenmanlara hafta başında başlayan ancak tam hazır olmayan İrfan Can Kahveci, Union Saint-Gilloise karşısında forma giymedi.

Öte yandan sarı-lacivertli ekibin UEFA’ya bildirdiği listede yer almayan Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun da kurallar gereği kadroda yer almadı.

Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Belçika ekibinde sakatlığını atlatmasına rağmen tam olarak hazır olmayan Kevin Mac Allister’ın yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Kevin Rodriguez ve Fedde Leysen, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında deplasmanda kazandı - 1

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

2' Karşılaşmanın ilk dakikaları Fenerbahçe deplasman tribününün meşale ve yabancı maddeleri sebebiyle kısa süre duraklatıldı

20' Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti

35' Fenerbahçe'de sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna Ferdi Kadıoğlu girdi

45' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ DEVRE

46' İkinci yarı başladı

54' Machida, Cengiz Ünder'e yaptığı faulün ardından kart gördü

78' Szymanski ve Batshuayi'nin yerine Dzeko ve Mert Hakan oyuna dahil oldu

83' Oosterwolde skoru 2-0'a getirdi

90+3 Tadic penaltı golüyle farkı açtı

90+4 Maç sona erdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında deplasmanda kazandı - 2

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını bu zorlu deplasmanda yalnız bırakmadı.

Kendilerine ayrılan deplasman tribününü dolduran sarı-lacivertliler, ısınma bölümünde takımlarına ve futbolculara büyük destek oldu.

Ayrıca, ev sahibi takıma ayrılan alanlarda da birçok Fenerbahçe taraftarı olduğu da gözlendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında deplasmanda kazandı - 3

AVRUPA KARNESİ

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 266 müsabakada 105 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 360 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

Grubunda oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Ludogorets ve Nordsjaelland mağlubiyetlerinin ardından son maçına yine liderlik için çıkmıştı.

Söz konusu karşılaşmada Kadıköy'de Spartak Trnava'yı ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 4-0 galip ayrılarak direkt son 16 turuna kalmıştı.

KONFERANS LİGİ'NDE 15. SINAV

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 15. maçını oynuyor. 

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında deplasmanda kazandı - 4

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
 
Fenerbahçe:

Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi

Union Saint-Gilloise:

Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Amoura, Puertas, Nilsson.

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında deplasmanda kazandı - 5
Süper Lig'de 29. hafta tek maçla başlayacak

Süper Lig'de 29. hafta tek maçla başlayacak

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;