UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında deplasmanda kazandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetti. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yaptı.
Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın 90 dakikası sarı-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Goller Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in penaltı golüyle geldi.
FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK
Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Joshua King, ağrıları olan Rodrigo Becao ile sakatlığını atlatarak takımla antrenmanlara hafta başında başlayan ancak tam hazır olmayan İrfan Can Kahveci, Union Saint-Gilloise karşısında forma giymedi.
Öte yandan sarı-lacivertli ekibin UEFA’ya bildirdiği listede yer almayan Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun da kurallar gereği kadroda yer almadı.
Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Belçika ekibinde sakatlığını atlatmasına rağmen tam olarak hazır olmayan Kevin Mac Allister’ın yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Kevin Rodriguez ve Fedde Leysen, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
2' Karşılaşmanın ilk dakikaları Fenerbahçe deplasman tribününün meşale ve yabancı maddeleri sebebiyle kısa süre duraklatıldı
20' Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti
35' Fenerbahçe'de sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna Ferdi Kadıoğlu girdi
45' İlk yarı sona erdi
İKİNCİ DEVRE
46' İkinci yarı başladı
54' Machida, Cengiz Ünder'e yaptığı faulün ardından kart gördü
78' Szymanski ve Batshuayi'nin yerine Dzeko ve Mert Hakan oyuna dahil oldu
83' Oosterwolde skoru 2-0'a getirdi
90+3 Tadic penaltı golüyle farkı açtı
90+4 Maç sona erdi
FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI
Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını bu zorlu deplasmanda yalnız bırakmadı.
Kendilerine ayrılan deplasman tribününü dolduran sarı-lacivertliler, ısınma bölümünde takımlarına ve futbolculara büyük destek oldu.
Ayrıca, ev sahibi takıma ayrılan alanlarda da birçok Fenerbahçe taraftarı olduğu da gözlendi.
AVRUPA KARNESİ
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 266 müsabakada 105 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 360 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.
Grubunda oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Ludogorets ve Nordsjaelland mağlubiyetlerinin ardından son maçına yine liderlik için çıkmıştı.
Söz konusu karşılaşmada Kadıköy'de Spartak Trnava'yı ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 4-0 galip ayrılarak direkt son 16 turuna kalmıştı.
KONFERANS LİGİ'NDE 15. SINAV
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 15. maçını oynuyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı.
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Fenerbahçe:
Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi
Union Saint-Gilloise:
Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Amoura, Puertas, Nilsson.
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