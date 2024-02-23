UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde  Ajax, Dinamo Zagreb ve Servette son 16 biletini aldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşı, üç karşılaşmayla başladı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 20.45'te başlayan maçlar tamamlandı.



Ajax (Hollanda), Dinamo Zagreb (Hırvatistan) ve Servette (İsviçre), adını son 16 turuna yazdırdı.



Eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:



Ludogorets (Bulgaristan)-Servette (İsviçre): 0-0, 0-1



Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Real Betis (İspanya): 1-0, 1-1



Bodo/Glimt (Norveç)-Ajax (Hollanda): 2-2, 1-2 (Uzatmada)



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