UEFA AVRUPA LİGİ: UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi ne zaman? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. bitiren Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. İşte, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...



GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te yapılacak.



Kura çekimi, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?



Bu turda ilk maçlar 15 Şubat'ta, rövanş maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak.



GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ



Freiburg (Almanya),



Marsilya, Toulouse, Rennes (Fransa),



Sparta Prag (Çekya),



Sporting (Portekiz),



Roma (İtalya)



Karabağ (Azerbaycan)