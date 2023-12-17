NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA AVRUPA LİGİ: UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi ne zaman? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek organizasyonu veda etti. Grubunu bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 3. sırada bitiren Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi ne zaman?

UEFA AVRUPA LİGİ: UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi ne zaman? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. bitiren , yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. İşte, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

GALATASARAY'IN NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te yapılacak.

Kura çekimi, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Bu turda ilk maçlar 15 Şubat'ta, rövanş maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Freiburg (Almanya),

Marsilya, Toulouse, Rennes (Fransa),

Sparta Prag (Çekya),

Sporting (Portekiz),

Roma (İtalya)

Karabağ (Azerbaycan)

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;