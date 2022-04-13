UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi ve bu sezon ilk kez düzenlenen Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş turu maçları yarın tamamlanacak.

Yarı final karşılaşmalarının ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 18 Mayıs'taki finaline İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.

AVRUPA LİGİ PROGRAMI

19.45 Atalanta (İtalya) - Leipzig (Almanya) (1-1)



22.00 Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (1-1)



22.00 Olimpik Lyon (Fransa) - West Ham United (İngiltere)﻿ (1-1)



22.00 Rangers (İskoçya) ﻿- Braga (Portekiz) (0-1)

KONFERANS LİGİ PROGRAMI

﻿19.45 PSV (Hollanda) - Leicester City (İngiltere) (0-0)



22.00 Roma (İtalya)﻿﻿ - Bodo/Glimt (Norveç) (1-2)



22.00 Slavia Prag (Çekya) - Feyenoord (Hollanda) (3-3)



22.00 PAOK (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa) (1-2)