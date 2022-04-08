UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı. Düşük skorlu maçlara sahne olan gecede takımlar şanslarını ikinci maçlara bıraktı.

Haberler - DHA 08.04.2022 - 09:33 | Son Güncelleme : 08.04.2022 - 09:36

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarında düşük skorlu karşılaşmalar oynandı. Üç maç berabere biterken, Bir maçta ise 1-0'lık skor tabelalara yansıdı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalyan ekibi Atalanta, deplasmanda Alman temsilcisi Leipzig ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Muriel'in 17'nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 57'nci dakikada Merih Demiral'ın yaptırdığı penaltı atışını kullanan Andre Silva, vuruştan yararlanamadı. Pozisyonun devamında Orban topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya) 1 - 1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya) 1 - 1

West Ham (İngiltere) - Olimpik Lyon (Fransa) 1 - 1

Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya) 1 - 0

Yarı finale kalacak takımların belli olacağı rövanş maçları 14 Nisan Perşembe günü oynanacak.

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