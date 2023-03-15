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UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta maç var mı, hangi maçlar var? (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu)

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, yarın 8 maçla tamamlanacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta maç var mı, hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta maç var mı, hangi maçlar var? (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu)

Turnuvadaki tek Türk takımı , ilk maçta deplasmanda 2-0 yenildiği İspanya temsilcisi Sevilla'yı bu kez evinde ağırlayacak. Turu geçerek çeyrek finale kalan takımların rakipleri, 17 Mart Cuma günü düzenlenecek kura töreninde belli olacak. İşte Avrupa Ligi'nde bu haftanın maçları.

PROGRAMI

Son 16 turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

20.45 Fenerbahçe-Sevilla (İspanya) (0-2)

20.45 Freiburg (Almanya)-Juventus (İtalya) (0-1)

20.45 Real Betis (İspanya)-Manchester United (İngiltere) (1-4)

20.45 Feyenoord (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-1)

23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya) (3-3)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Bayer Leverkusen (Almanya) (0-2)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Sporting Lizbon (Portekiz) (2-2)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Roma (İtalya) (0-2)

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