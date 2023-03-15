UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta maç var mı, hangi maçlar var? (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu)

Turnuvadaki tek Türk takımı Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 2-0 yenildiği İspanya temsilcisi Sevilla'yı bu kez evinde ağırlayacak. Turu geçerek çeyrek finale kalan takımların rakipleri, 17 Mart Cuma günü düzenlenecek kura töreninde belli olacak. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde bu haftanın maçları.



UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI



Son 16 turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:



20.45 Fenerbahçe-Sevilla (İspanya) (0-2)



20.45 Freiburg (Almanya)-Juventus (İtalya) (0-1)



20.45 Real Betis (İspanya)-Manchester United (İngiltere) (1-4)



20.45 Feyenoord (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-1)



23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya) (3-3)



23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Bayer Leverkusen (Almanya) (0-2)



23.00 Arsenal (İngiltere)-Sporting Lizbon (Portekiz) (2-2)



23.00 Real Sociedad (İspanya)-Roma (İtalya) (0-2)