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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunun çeyrek final maçları yarın oynanacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.04.2022 - 11:35

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek finalinde ilk maçlar 7 Nisan, rövanşları 14 Nisan'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final maçlarının ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. Kupanın finali ise 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

Tamamı yarın oynanacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:

19.45 Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya)

22.00 West Ham (İngiltere)﻿ - Olimpik Lyon (Fransa)

22.00 Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya) ﻿

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