UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda yarı final heyecanı yarın başlayacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 13:48

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı finalin ilk ayağındaki maçlar yarın yapılacak.

Rövanş karşılaşmalarının 5 Mayıs'ta oynanacağı turnuvada kupanın sahibi, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'ndaki final maçıyla belli olacak.

TSİ 22.00'de başlayacak yarı final maçlarının programı şöyle:

Leipzig (Almanya) - Rangers (İskoçya)

West Ham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

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