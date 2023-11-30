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UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Club Brugge karşısında: İlk 11

Beşiktaş Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşacak. Gruptan çıkma şansını kaybeden siyah beyazlılar, taraftarı önünde galip gelerek ülke puanına katkı sağlamak istiyor.

UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Club Brugge karşısında: İlk 11

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, Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Belçika ekibi Club Brugge'u konuk ediyor.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 puan alan siyah-beyazlıların üst tura yükselme şansı bulunmuyor.

Club Brugge, 10 puan ile D Grubu'nda lider durumda.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem David Smajc yönetecek.

İLK 11

Beşiktaş: Ersin, Tayfur, Onur, Colley, Zaynutdinov, Salih, Ege, Oxlade-Chamberlain, Cenk, Aboubakar, Rebic

Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Olsen, Onyedika, Vetlesen, Nielsen, De Cuyper, Thiago, Zinckernagel

UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Club Brugge karşısında: İlk 11 - 1
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