UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Club Brugge karşısında: İlk 11

Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Belçika ekibi Club Brugge'u konuk ediyor.
Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 puan alan siyah-beyazlıların üst tura yükselme şansı bulunmuyor.
Club Brugge, 10 puan ile D Grubu'nda lider durumda.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem David Smajc yönetecek.
İLK 11
Beşiktaş: Ersin, Tayfur, Onur, Colley, Zaynutdinov, Salih, Ege, Oxlade-Chamberlain, Cenk, Aboubakar, Rebic
Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Olsen, Onyedika, Vetlesen, Nielsen, De Cuyper, Thiago, Zinckernagel
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