UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda günün sonuçları

Günün diğer maçında son finalist Inter, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile San Siro'da karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, ev sahibinde sakatlanan Marcus Thuram'ın yerine oyuna dahil olan Marko Arnautovic, 79. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Sahadan 1-0 galip ayrılan İtalyan temsilcisi, avantaj elde etti. Müsabakaya 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Çeyrek final ikinci karşılaşmaları olan Borussia Dortmund - PSV Eindhoven ve Atletico Madrid - Inter maçları 13 Mart Çarşamba günü oynanacak.