UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta tamamlandı

İspanyol ekibe galibiyeti getiren golleri 27'nci dakikada Brahim Diaz, 58'inci dakikada Vinicius Junior ve 61'inci dakikada Rodrygo kaydetti. Halil Umut Meler, karşılaşmada bir sarı kart ve bir penaltı kararı verdi. 4'üncü dakikada Madrid'te Lucas Vazquez'e sarı kart veren Meler, 6'ncı dakikada ise Braga lehine penaltı kararı verdi. Topun başaına geçen Alvaro Djalo, penaltıdan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Real Madrid, 12 puanla gruptan çıkmayı garantilerken, Braga ise 3 puanla 3'üncü sırada haftayı tamamladı. Öte yandan Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Braga karşılaşmasında yedek otururdu. Braga forması giyen Serdar Saatçı da müsabakada forma şansı bulamadı.



6 TAKIM GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü haftanın tamamlanmasının ardından 6 takım gruptan çıkmayı garantiledi. A Grubu'nda yer alan Bayern Münih, Galatasaray'ı sahasında 2-1 ve C Grubu'nda yer alan Real Madrid evinde Braga'yı 3-0'lık skorla yenerek 12 puanla bir üst tura adını yazdırdı. D Grubu'nda yer alan Inter, Salzburg'u 1-0 ve aynı grupta yer alan Real Sociedad ise sahasında Benfica'yı 3-1 mağlup ederek 10'ar puanla tur atlayan takımlar oldu. Öte yandan 7 Ekim Salı günü oynanan karşılaşmalarda G Grubu'nda yer alan Manchester City sahasında Young Boys'u 3-0 ile geçerek gruptan 12 puanla lider olarak çıkarken, aynı grupta yer alan Leipzig'de, Kızılyıldız'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek 10 puanla gruptan çıkmayı başardı.



Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde:



Bayern Münih - Galatasaray: 2-1



Kopenhag - Manchester United: 4-3



Arsenal - Sevilla: 2-0



PSV Eindhoven - Lens: 1-0



Napoli - Union Berlin: 1-1



Real Madrid - Braga: 3-0



Real Sociedad - Benfica: 3-1



Salzburg - Inter: 0-1