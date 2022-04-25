UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde ilk maçlar, yarın ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.



Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.



Tamamı TSİ 22.00'te başlayacak yarı final turu ilk maçlarının programı şöyle

26 NİSAN SALI

Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)



27 NİSAN ÇARŞAMBA



Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FİNALİN ADRESİ DEĞİŞİYOR