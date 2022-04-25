UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları yarın oynanacak Manchester City - Real Madrid karşılaşmasıyla başlayacak. Finaline Fransa'nın Stade de France Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda İngiltere ve İspanya takımları birbirlerine karşı mücadele verecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.04.2022 - 11:55

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde ilk maçlar, yarın ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

Tamamı TSİ 22.00'te başlayacak yarı final turu ilk maçlarının programı şöyle

26 NİSAN SALI

(İngiltere) - (İspanya)

27 NİSAN ÇARŞAMBA

(İngiltere) - Villarreal (İspanya)

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