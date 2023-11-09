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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 takıma daha son 16 bileti

Leipzig ve Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunu garantilemesinin ardından Real Madrid, Inter ve Real Sociedad da üst tura adını yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 takıma daha son 16 bileti

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UEFA 2023-2024 sezon grup aşamasının 4. hafta sona erdi. Şampiyonlar Ligi'nde 3 takım daha son 16 biletini aldı. 

, Braga'yı 27. dakikada Brahim Diaz, 58. dakikada Vinicius Junior, 61. dakikada Rodrygo'nun ağlarıyla sarsmasıyla 3-0 mağlup etti ve C Grubu'ndan çıkmayı garantiledi. Braga'da Alvaro Djalo, kazanılan penaltı vuruşundan 6. dakikada yararlanamadı.

İspanyol takımındaki milli futbolcu Arda Güler, mücadeleyi açık kulübesinden takip etti.

D Grubu'nda Inter, deplasmanda Salzburg'u 85. dakikada Lautaro Martinez'in penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek 16. turuna çıkmayı garantiledi.

Grubun diğer mücadelesinde, konuk Benfica'yı 3-1'le geçen Real Sociedad da üst tura adını yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Napoli (İtalya)-Union Berlin (Almanya): 1-1

Real Sociedad (İspanya)-Benfica (Portekiz): 3-1

Bayern Münih (Almanya)-Galatasaray: 2-1

Kopenhag (Danimarka)-Manchester United (İngiltere): 4-3

Arsenal (İngiltere)-Sevilla (İspanya): 2-0

PSV Eindhoven (Hollanda)-Lens (Fransa): 1-0

Real Madrid (İspanya)-Braga (Portekiz): 3-0

Salzburg (Avusturya)-İnter (İtalya): 0-1

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