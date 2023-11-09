UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 takıma daha son 16 bileti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezon grup aşamasının 4. hafta sona erdi. Şampiyonlar Ligi'nde 3 takım daha son 16 biletini aldı.



Real Madrid, Braga'yı 27. dakikada Brahim Diaz, 58. dakikada Vinicius Junior, 61. dakikada Rodrygo'nun ağlarıyla sarsmasıyla 3-0 mağlup etti ve C Grubu'ndan çıkmayı garantiledi. Braga'da Alvaro Djalo, kazanılan penaltı vuruşundan 6. dakikada yararlanamadı.



İspanyol takımındaki milli futbolcu Arda Güler, mücadeleyi açık kulübesinden takip etti.



D Grubu'nda Inter, deplasmanda Salzburg'u 85. dakikada Lautaro Martinez'in penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek 16. turuna çıkmayı garantiledi.



Grubun diğer mücadelesinde, konuk Benfica'yı 3-1'le geçen Real Sociedad da üst tura adını yazdırdı.



Alınan sonuçlar şöyle:



Napoli (İtalya)-Union Berlin (Almanya): 1-1



Real Sociedad (İspanya)-Benfica (Portekiz): 3-1



Bayern Münih (Almanya)-Galatasaray: 2-1



Kopenhag (Danimarka)-Manchester United (İngiltere): 4-3



Arsenal (İngiltere)-Sevilla (İspanya): 2-0



PSV Eindhoven (Hollanda)-Lens (Fransa): 1-0



Real Madrid (İspanya)-Braga (Portekiz): 3-0



Salzburg (Avusturya)-İnter (İtalya): 0-1