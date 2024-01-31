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UEFA seçti: En güzel gol Kerem Aktürkoğlu'nun

Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun golü UEFA tarafından grup aşamasının en güzel golü olarak seçildi.

UEFA seçti: En güzel gol Kerem Aktürkoğlu'nun

grup aşamalarının en'lerini seçti.

’ın yıldızı 'nun, İstanbul'da oynadıkları Manchester United maçında attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında atılan en güzel gol seçildi.

25 yaşındaki futbolcusunun gol attığı maç 3-3'lük eşitlikle sona ermişti. 

Tete’nin, Kopenhag karşısında kaydettiği gol de 2. sırada yer aldı.

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