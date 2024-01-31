UEFA seçti: En güzel gol Kerem Aktürkoğlu'nun

UEFA grup aşamalarının en'lerini seçti.
Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun, İstanbul'da oynadıkları Manchester United maçında attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında atılan en güzel gol seçildi.
25 yaşındaki futbolcusunun gol attığı maç 3-3'lük eşitlikle sona ermişti.
Tete’nin, Kopenhag karşısında kaydettiği gol de 2. sırada yer aldı.
UEFA'NIN SEÇTİĞİ EN İYİ GOLLER
🇹🇷 Kerem Aktürkoğlu wins Goal of the Group Stage! 👏— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 31, 2024
Here's how the fans voted 👇#UCLGOTGS | @Heineken pic.twitter.com/Nh1KvfjmCI
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