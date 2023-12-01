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UEFA seçti: Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Kerem Aktürkoğlu'nun

Kerem Aktürkoğlu'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki golü, haftanın golü seçildi.

UEFA seçti: Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Kerem Aktürkoğlu'nun

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında 'a Manchester United karşısında 71. dakikada 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu'nun golü, haftanın golü seçildi.

UEFA'dan yapılan paylaşımda, Aktürkoğlu'nun golü, haftanın golüne aday olan 4 gol arasında ilk sırada yer aldı.

UEFA tarafından haftanın golü için belirlenen 4 adaydan 2'si Galatasaray-Manchester United maçında kaydedildi. Aktürkoğlu'nun golü haftanın en iyisi seçilirken maçta Manchester United'ın ikinci golüne imza atan Bruno Fernandes'in golü de haftanın en iyi 2. golü seçildi.

Real Madrid'den Rodrygo'nun Napoli'ye golü, en iyi 3. gol seçilirken, Arsenal'den Martin Odegaard'ın Lens'e, karşı kaydettiği gol ise haftanın en iyi 4. golü oldu.

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