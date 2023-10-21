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UEFA, Yunus Akgün'ün golünü haftanın en iyisi seçti

Yunus Akgün'ün Letonya'ya attığı gol, haftanın en iyisi seçildi.

UEFA, Yunus Akgün'ün golünü haftanın en iyisi seçti

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Milli futbolcu Yunus Akgün'ün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylama sonucunda, 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye-Letonya maçının 58. dakikasında kaydettiği gol, haftanın golü sıralamasında zirvede yer aldı.

Akgün, oylamada Ukrayna'dan Mykhailo Mudryk, İsviçre'den Xherdan Shaqiri ve Sırbistan'dan Aleksandar Mitrovic'i geride bıraktı.

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