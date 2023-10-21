UEFA, Yunus Akgün'ün golünü haftanın en iyisi seçti

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi.
UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylama sonucunda, 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye-Letonya maçının 58. dakikasında kaydettiği gol, haftanın golü sıralamasında zirvede yer aldı.
Akgün, oylamada Ukrayna'dan Mykhailo Mudryk, İsviçre'den Xherdan Shaqiri ve Sırbistan'dan Aleksandar Mitrovic'i geride bıraktı.
🇹🇷 Sensational from Yunus Akgün! #EURO2024 pic.twitter.com/TtgVhQYr5q— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 18, 2023
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