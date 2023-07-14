UEFA'dan 3 Türk kulübüne para cezası

Sunil Gulati'nin başkanlık ettiği UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu Birinci Dairesi, 2019, 2020, 2021 ve 2022 mali yıllarını kapsayan denk hesap şartının değerlendirmesini tamamladığını duyurdu.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre değerlendirme altında bulunan 4 Türk kulübünden 3 tanesine para cezası verildi. Kulüp Mali Kontrol Kurulu Birinci Dairesi, Trabzonspor'un denk hesap şartına uymadığını tespit etti.

TRABZONSPOR 2 MİLYON EURO ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Buna göre bordo-mavili ekip, 2 milyon Euroluk bir mali katkı ödemeyi kabul ederken bu miktarın 300 bin Euroluk kısmı (yüzde 15) sabit ve zorunlu bir ödeme iken, kalan 1 milyon 700 bin Euroluk kısmının (yüzde 85) kulüplerin kendi uzlaştırma anlaşmalarındaki hedeflere uyması şartına bağlı olduğu aktarıldı.

Yapılan açıklamada ayrıca bordo-mavililere belirlenen hedeflere ulaşmadığında ek cezalar verileceği kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR VE KONYASPOR'A PARA CEZASI

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, UEFA, finansal fair play hedeflerini tutturamadığı gerekçesiyle İstanbul Başakşehir'e 400 bin, Konyaspor'a 100 bin euro para cezası verdi.

BEŞİKTAŞ BELİRLENEN HEDEFLERİ YERİNE GETİRDİ

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu Birinci Dairesi, Finansal Fair-Play izlemesine tabi tutulan Beşiktaş'ın ise 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri yerine getirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca siyah-beyazlı ekibin gelecek sezon da yapılan uzlaşma anlaşmasına uyup uymadığı konusunda izleneceği ifade edildi.

