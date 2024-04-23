UEFA'dan EURO 2024 kararı: Kadro sayısı yükseliyor

UEFA'nın her 4 yılda bir organize ettiği Avrupa Şampiyonası, bu yaz Almanya'da gerçekleşecek.

SkySports'un haberine göre, dün UEFA'da yapılan oylamanın ardından genişletilmiş kadrolara yeşil ışık yakıldığı, ve EURO 2024'te yer alan takımların kadrolarındaki oyuncu sayısının 23'ten 26'ya yükseltildiği öne sürüldü.

Genişletilmiş kadrolar son olarak EURO 2020'de ülkelerin COVID salgınıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için bir önlem olarak kullanılmıştı.

Bu son karar ile birlikte 26 oyunculu kadroların bundan böyle tüm UEFA ulusal müsabakaları için norm haline geleceği anlamına geliyor gibi görünüyor.

Ancak kararın henüz kesinleşmediği, UEFA icra komitesinin (EXCO) kural değişikliğini onaylaması gerektiği belirtildi.

EXCO'nun 22 Mayıs tarihine kadar bir toplantı yapmayı düşünmediği, ancak bu hafta içerisinde çevrimiçi toplantıyla bu tür bir kararın onaylanabileceği belirtildi.

EURO 2024 TÜRKİYE'NİN GRUBU

Türkiye, EURO 2024 F grubunda Gürcistan, Portekiz, Çekya ile karşılaşacak.

EURO 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avrupa Şampiyonası 14 Haziran'da Almanya ile İskoçya arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.