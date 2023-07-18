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UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev

UEFA, Swift Hesper ile Slovan Bratislava arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi birinci eleme turunun rövanş karşılaşması için Abdulkadir Bitigen'i görevlendirdi.

UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev

FIFA kokartlı Türk Abdulkadir Bitigen, Lüksemburg'un Swift Hesper ile Slovakya'nın Slovan Bratislava takımları arasında yarın oynanacak birinci eleme turu ikinci müsabakasını yönetecek.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Neslihan Muratdağı ise AVAR olarak görev yapacak.

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