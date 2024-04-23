UEFA'dan Halil Umut Meler'e EURO 2024 görevi

UEFA Hakem Komitesi, UEFA EURO 2024'te 51 maçta görev yapacak 18 hakemi, hakem yardımcı ekiplerini açıkladı.



Türkiye'de FIFA kokartlı Halil Umut Meler de EURO 2024'te düdük çalacak hakemler arasında yer aldı.

İşte EURO 2024'te görev alacak hakemlerin listesi;

Artur Soares Dias (Portekiz)

Jesús Gil Manzano (İspanya)

Marco Guida (İtalya)

Istvan Kovacs (Romanya)

Ivan Kruzliak (Slovakya)

François Letexier (Fransa)

Danny Makkelie (Hollanda)

Szymon Marciniak (Polonya)

Halil Umut Meler (Türkiye)

Glenn Nyberg (İsveç)

Michael Oliver (İngiltere)

Daniele Orsato (İtalya)

Sandro Schärer (İsviçre)

Daniel Siebert (Almanya)

Anthony Taylor (İngiltere)

Clément Turpin (Fransa)

Slavko Vinčić (Slovenya)

Felix Zwayer (Almanya)



Buna ek olarak, UEFA EURO 2020'de olduğu gibi UEFA ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL arasındaki işbirliğinin bir parçası olarak Arjantin'den bir hakem, Facundo Tello, iki yardımcısıyla birlikte Almanya'daki final turnuvasında Avrupalı hakem grubuna katılacak.

Her maçtaki hakem ekipleri bir hakem, iki yardımcı hakem, bir dördüncü hakem, stadyumda bir yedek yardımcı hakem ve üç video maç görevlisinden oluşan bir ekipten oluşacaktır.

Belirlenen destek maç görevlileri burada bulunan maç görevlilerinin tam listesine göre maçlarda dördüncü hakem olarak görev yapacaktır.

MAYIS AYI'NDA ALMANYA'DA KURS



UEFA EURO 2024 için hakemlerin hazırlanması kapsamında tüm hakemler, hakem yardımcıları ve video maç görevlileri için Mayıs ayı ortasında Almanya'nın Frankfurt kentinde bir kurs düzenlenecektir.



Turnuva süresince hakemler, hakem yardımcıları ve destek hakemleri Frankfurt'ta ana kampta bulunacaklardır.

Video maç görevlileri Leipzig'de bulunacak ve maçlar sırasında Uluslararası Yayın Merkezi'nden görev yapacaklar.