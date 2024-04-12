UEFA'dan Okan Buruk'a men cezası

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Sparta Prag'a 3-2'nin rövanşında 4-1 mağlup olarak Avrupa defterini kapatmıştı.
Mücadelenin sonunda ise yaşanan saha olaylarında teknik direktör Okan Buruk kırmızı kart görmüştü.
OKAN BURUK'A MEN CEZASI
UEFA Disiplin Komitesi 22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag - Galatasaray maçına ilişkin cezaları açıkladı.
Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle 2 maç men cezası aldı.
Öte yandan Kaan Ayhan da rakip takıma yaptığı sert müdahalesi nedeniyle 1 maç men cezası verildiği açıklandı.
Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a saldırı nedeniyle 3 maç men cezası
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