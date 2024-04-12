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UEFA'dan Okan Buruk'a men cezası

Galatasaray teknik direktöro Okan Buruk, Sparta Prag mücadelesinde sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı UEFA Disiplin Komitesi tarafından 2 maç men cezasına çarptırıldı.

UEFA'dan Okan Buruk'a men cezası

, UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Sparta Prag'a 3-2'nin rövanşında 4-1 mağlup olarak Avrupa defterini kapatmıştı.

Mücadelenin sonunda ise yaşanan saha olaylarında teknik direktör Okan Buruk kırmızı kart görmüştü.

OKAN BURUK'A MEN CEZASI

UEFA Disiplin Komitesi 22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag - Galatasaray maçına ilişkin cezaları açıkladı.

Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle 2 maç men cezası aldı.

Öte yandan Kaan Ayhan da rakip takıma yaptığı sert müdahalesi nedeniyle 1 maç men cezası verildiği açıklandı.

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