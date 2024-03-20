UEFA'dan tavsiye: Fenerbahçe - Olympiakos maçı için taraftar iddiası

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'yı son 16 turunda geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Çeyrek finalde Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşan sarı-lacivertliler, son 16 turunun ilk maçında Belçika'da yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından 3 maç deplasmana taraftar götürememe cezası almıştı.
Gazetta'nın haberine göre, Fenerbahçe'nin 18 Nisan Perşembe günü TSİ 22.00'da Kadıköy'de oynayacağı rövanş maçına Yunan taraftarların getirilmeyeceği öne sürüldü.
Güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtilen bu kararın UEFA'nın resmi olmayan tavsiyesi üzerine geldiği belirtildi.
Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finali ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü TSİ 19.45'te Yunan temsilcisiyle karşılaşacak.
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