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Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Mehmet Can Aydın ve Ravil Tagir sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

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Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. 

Mehmet Can Aydın ve Ravil Tagir sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Rizespor forması giyen Eray Korkmaz ve Eyüpspor forması giyen Metehan Baltacı aday kadroya dahil edildi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik - 1

KADRO

Kaleciler: Doğan Alemdar (Troyes), Osman Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği), Emre Bilgin (VavaCars Fatih Karagümrük)

Defans: Serdar Saatçı (Braga), Emin Bayram (KVC Westerlo), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ayberk Karapo (Manisa FK), Kazımcan Karataş (Galatasaray)

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Aksel Baran Potur (Moss FK), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Cihan Çanak (Standard Liege), Emircan Gürlük (FC Orenburg), Şahin Dik (Bitexen Giresunspor), Yunus Emre Konak (EMS Yapı Sivasspor), Burak İnce (Slask Wroclaw)

Forvet: Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol), Doğuhan Aral Şimşir (FC Midtjylland), Metehan Altunbaş (Adanaspor A.Ş.)

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